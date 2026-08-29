NAM vs SA: ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਤੇ 18 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ
Namibia vs South Africa: ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੇ ਤਿਕੋਣੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : August 29, 2026 at 12:59 PM IST
Namibia vs South Africa: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੰਡਹੋਕ ਦੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 18 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀਬੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
164 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 145 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਬੇਨ ਟਰੰਪੇਲਮੈਨ ਅਤੇ ਜੇਜੇ ਸਮਿਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜੇਜੇ ਸਮਿਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ' ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਦੌੜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪੇਲਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈੱਲ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
Hosts Namibia script a memorable win over South Africa to kickstart a landmark tri-series 👏— ICC (@ICC) August 28, 2026
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ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬਿਓਰਨ ਫਾਰਚੁਇਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲੋਹਾਨ ਸਟੀਨਕੈਂਪ ਅਤੇ ਜਾਨ ਫ੍ਰਾਈਲਿੰਕ ਨੇ 9.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਸਟੀਨਕੈਂਪ 41 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ੍ਰਾਈਲਿੰਕ ਨੇ 60 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮੀਬੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਕਪਤਾਨ ਗੇਰਹਾਰਡ ਇਰਾਸਮਸ (19), ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਬੁਸਿੰਗ-ਵੋਲਸ਼ੇਂਕ (13), ਅਤੇ ਟਰੰਪਲਮੈਨ (12) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 163 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ
164 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਓਪਨਰ, ਜੌਰਡਨ ਹਰਮਨ (7) ਅਤੇ ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰਿਟੋਰੀਅਸ (9) ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।
ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਨੇ 75 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 86 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ, ਡੁਆਨ ਜੈਨਸਨ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਆਖਰੀ 13 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪਲਮੈਨ ਨੇ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਝ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਰਾਸਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਫੋਰਟੁਇਨ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
25 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅੱਠ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵਧ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਿਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਕ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਮੀਬੀਆ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਨੇ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜੈਨਸਨ (25 ਨਾਬਾਦ) ਅਤੇ ਰੂਬਿਨ ਹਰਮਨ (12) ਸਨ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (29 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
The #CWC27 co-hosts are about to turn up the heat in a T20I tri-series 🔥— ICC (@ICC) August 28, 2026
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ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਨਾਮੀਬੀਆ: ਲੌਰੇਨ ਸਟੀਨਕੈਂਪ, ਜਾਨ ਫਰਿਲਿੰਕ, ਗੇਰਹਾਰਡ ਇਰਾਸਮਸ (ਕਪਤਾਨ), ਜਾਨ ਨਿਕੋਲ ਲੋਫਟੀ-ਈਟਨ, ਜੋਨ ਗ੍ਰੀਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੋਲਸ਼ੇਂਕ, ਜੇਜੇ ਸਮਿਟ, ਰੂਬੇਨ ਟਰੰਪਮੈਨ, ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ੋਲਟਜ਼, ਜੈਕ ਬ੍ਰੈਸਲ, ਮੈਕਸ ਹੇਂਗੋ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ: ਜੌਰਡਨ ਹਰਮਨ, ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੋ, ਕੋਨਰ ਐਸਟਰਹੁਇਜ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਰੂਬਿਨ ਹਰਮਨ, ਡੁਏਨ ਜੇਨਸਨ, ਬਿਜੋਰਨ ਫੋਰਚੁਇਨ (ਕਪਤਾਨ), ਨਕੋਬਾਨੀ ਮੋਕੋਏਨਾ, ਪ੍ਰੀਨੇਲਨ ਸੁਬਰਾਏਨ, ਲੂਥੋ ਸਿਪਾਮਲਾ।