"ਮੇਰੀ ਟੀਮ- ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ..." PBKS 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ Mega Trade ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ IPL 2027 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 11, 2026 at 5:38 PM IST
Hardik Pandya Reaction: ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ IPL Trade ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੇਰਾ ਕਪਤਾਨ: ਸਿਹਰਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਚ- ਰਿੱਕੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ- ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ।" ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਐਮਆਈ ਪਲਟਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
HARDIK PANDYA INSTAGRAM POST ON JOINING PUNJAB KINGS FAMILY. 🔥❤️ - The Aura Man, Hardik is coming to Rule! https://t.co/5C5tR3vQ8G— Tanuj (@ImTanujSingh) November 11, 2026
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ (IPL) ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ Trade ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੈਗਾ Trade ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹18 ਕਰੋੜ (180 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਹਰੇਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ Trade ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2026 ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਫੀਸ ₹16.35 ਕਰੋੜ (163.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਫੀਸ ₹18 ਕਰੋੜ (180 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਸੀ।
“Hardik has shared some very special moments with Mumbai Indians. We have seen him grow as a cricketer, make his mark on the world stage and then return to lead the team. His contribution, his energy and the competitive spirit he brings to the field have been valuable to Mumbai Indians. I have great respect for him, both as a cricketer and as a person, and wish him nothing but the very best for everything that lies ahead.” - Mr. Akash Ambani— Mumbai Indians (@mipaltan) November 11, 2026
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਅਨਮੋਲ
ਇਸ Trade ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਪਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਸਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"
Loud & Clear 💪 https://t.co/m4qezEJcZo— Mumbai Indians (@mipaltan) November 11, 2026
ਅਰਸ਼ਦੀਪ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਟੀਮ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਤਾਂ 'MI ਪਲਟਨ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।