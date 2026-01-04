ETV Bharat / sports

IPL ਤੋਂ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਰਾਜ਼, ICC ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

Mustafizur Rahman IPL exit: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

BANGLADESH ON MUSTAFIZUR IPL EXIT
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 4, 2026 at 12:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 2026 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਆਈਸੀਸੀ ਈਵੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ 9.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਬੀਸੀਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਏਸ਼ੀਆ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।"

BANGLADESH ON MUSTAFIZUR IPL EXIT
ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ (IANS PHOTO)

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 2025 ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਮੁਖੀ ਮਿਥੁਨ ਮਨਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨਹਾਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਆਈਪੀਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ 7 ​​ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ (ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ) ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ। ਉਹ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ।

BANGLADESH ON MUSTAFIZUR IPL EXIT
ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਰਾਜ਼ (IANS PHOTO)

ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ

30 ਸਾਲਾ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 9.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਲੌਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਅੱਠ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH), ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI), ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR), ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC), ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ।

TAGGED:

BANGLADESH T20 WORLD CUP VENUE
BCB VS BCCI
ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ
BANGLADESH ON MUSTAFIZUR IPL EXIT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.