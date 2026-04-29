ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ
MI vs SRH Today Match: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : April 29, 2026 at 3:17 PM IST
IPL 2026 Today Match Preview: 2026 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 41ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਅੱਜ (29 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਜੇਤੂ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 103 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, SRH ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) 'ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੰਬਈ ਬਨਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਉੱਪਰਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MI ਨੇ SRH ਦੇ 10 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, MI ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਬਨਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਾਨਖੇੜੇ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿਖੇ ਪਿੱਚ ਨੰਬਰ 8 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਤ੍ਹਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 10 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਛੇ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕਪਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, 16 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 187 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 129 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 172 ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਬਨਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੈਚ
ਟ੍ਰੈਂਟ ਬੋਲਟ ਦਾ SRH ਦੇ ਓਪਨਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 32 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਮੈਚਅੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ; ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਓਪਨਰ ਨੂੰ 43 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 57 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਰੋਹਿਤ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿੰਸ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਬਨਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਡ-11
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ (ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ।
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼: ਕਵਿੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਕ੍ਰਿਸ਼ ਭਗਤ, ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਕਪਤਾਨ), ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਸ਼ਿਵਾਂਗ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ, ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ, ਇਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਮਦੁਸ਼ੰਕਾ, ਸਮਰਨ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਹਰਦੇਵ ਪਟੇਲ, ਹਰਦੇਵ ਪਟੇਲ, ਹਰਦੇਵ ਪਟੇਲ। ਉਨਾਦਕਟ, ਕਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ, ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ, ਗੇਰਾਲਡ ਕੋਏਟਜ਼ੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਫੁਲੇਤਰਾ, ਓਮਕਾਰ ਤਰਾਰਮਾਲੇ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ।
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼: ਕਵਿੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਦਾਨਿਸ਼ ਮਲੇਵਾਰ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਕ੍ਰਿਸ਼ ਭਗਤ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਏ.ਐਮ. ਗਜ਼ਨਫਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜ ਬਾਵਾ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੋਹਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਮਯੰਕ ਮਾਰਕੰਡੇ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ, ਰੌਬਿਨ ਮਿੰਜ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਹੂਦੀਨ ਇਜ਼ਹਾਰ।