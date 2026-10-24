ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ 5 ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ
Mumbai Indians Head Coach: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 24, 2026 at 1:22 PM IST
Mumbai Indians Head Coach: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ 2027 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਕੀਰੋਨ ਪੋਲਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਮਹੇਲਾ ਜੈਵਰਧਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੋਲਾਰਡ ਦੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਪੋਲਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਪੋਲਾਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
“Pollard joined Mumbai Indians as a young 22-year-old and, over the past sixteen years, has become an integral part of our family. As a player, he gave us many unforgettable moments, and as a coach, he has continued to share his experience, passion and deep understanding of the game. We are delighted to see him take on this new responsibility as Head Coach. Polly knows what it means to wear the MI jersey and what it takes to play for the Paltan. I am confident that he will bring the same commitment, belief and determination to this role. I wish him every success as he leads the team into its next chapter.” - Mrs. Nita M. Ambani— Mumbai Indians (@mipaltan) October 24, 2026
ਪੋਲਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਮਆਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ, ਇਸਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 'ਪਲਟਨ' (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ) ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ 'ਬਲੂ ਐਂਡ ਗੋਲਡ' ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਜੀ, ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁੰਬਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਟੀਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ 'ਪਲਟਨ' ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।"
ਪੋਲਾਰਡ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ
ਪੋਲਾਰਡ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਟੀਮ ਲਈ ਪੰਜ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਾਰਡ ਨੇ ਐਮਆਈ ਲਈ 189 ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 3,412 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ 69 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਆਈਪੀਐਲ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ।
ਪੋਲਾਰਡ ਦਾ ਟੀ20 ਕਰੀਅਰ
ਪੋਲਾਰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੀ20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ 14,999 ਟੀ20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋਸ ਬਟਲਰ 15,062 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਲਾਰਡ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਸੀਪੀਐਲ), ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਟੀ20 ਲੀਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ (ਐਮਐਲਸੀ), ਅਤੇ ਦ ਹੰਡਰੇਡ।
ਪੋਲਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੋਲਾਰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਮਆਈ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਟੀਮ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਲਾਰਡ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਦੋ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਦੋ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।