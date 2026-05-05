MI vs LSG: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਖਨਊ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

Published : May 5, 2026 at 11:48 AM IST

MI vs LSG IPL 2026: ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਦੇ 47ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। 229 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ 8 ਗੇਂਦ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਦਾ IPL ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਚੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸੀਜ਼ਨ KKR ਵਿਰੁੱਧ 221 ਦੌੜਾਂ ਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 143 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 84 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਇਨ ਰਿਕਲਟਨ ਨੇ 83 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਵਾਨਖੇੜੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਫਿਟਨੈਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ 6 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਨੇ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ LSG ਨੇ 228/5 ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 18.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 229/4 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਠ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਐਲਐਸਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ।

ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਚੇਜ਼

  • 265 - PBKS vs DC, ਦਿੱਲੀ, 2026
  • 262 - PBKS vs KKR, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2024
  • 246 - SRH vs PBKS, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 2025
  • 244 - SRH vs MI, ਵਾਨਖੇੜੇ, 2026
  • 229 - SRH vs RR, ਜੈਪੁਰ, 2026
  • 229 - MI vs LSG, ਵਾਨਖੇੜੇ, 2026*

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

