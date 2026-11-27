ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਹਾਰਦਿਕ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
IPL 2027: ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 27, 2026 at 8:01 PM IST
Mumbai Indians New Captain: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਦੀ ਮਿੰਨੀ- ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੇ ਟਰੇਡ (ਤਬਾਦਲੇ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੀਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਰੋਹਿਤ ਫਿਰ ਬਣੇ ਕਪਤਾਨ
ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣੇ 'X' (ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ, ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 'X' ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ MI ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ IPL ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਾਫੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਦਿਕ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ 'ਟਰੇਡ ਸੌਦੇ' (trade deal) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Smile, everybody smile 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/YUqYZTQxu9— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 2013 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 11 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ 'ਐਮ.ਆਈ.' (MI) ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਐਮ.ਆਈ.' ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. (IPL) ਕਪਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ (ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਡੈਕਨ ਚਾਰਜਰਸ' (ਜੋ ਹੁਣ 'ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ' ਹੈ) ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਲਈ 158 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 87 ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 67 ਹਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 55.06 ਰਹੀ।
ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਆਈਪੀਐੱਲ ਕਰੀਅਰ
IPL ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ IPL ਵਿੱਚ ਡੈੱਕਨ ਚਾਰਜਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 276 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ 29. 91 ਦੀ ਔਸ਼ਤ ਅਤੇ 132. 91 ਦੇ ਸਟਰਾਈਕ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 7329 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 49 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ IPL ਫੀਸ
ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਡੈਕਨ ਚਾਰਜਰਜ਼ ਨੇ ₹3.1 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਫੀਸ ₹16.3 ਕਰੋੜ ਹੈ।
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