ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।

Published : May 24, 2026 at 10:59 PM IST

RR vs MI IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (24 ਮਈ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 208 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 175 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਜੈਸਵਾਲ (27), ਜੁਰੇਲ (38), ਸ਼ਨਾਕਾ (29) ਅਤੇ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ (32) ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜੋਫਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬਰਗਰ, ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੁੰਜਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਨੇ 33 ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ 34 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਕਸ, ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਤੇ ਬੋਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ 16 ਅੰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਅੰਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਕੇਆਰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ 15 ਅੰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਪਲੇਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ


ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 16 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ), ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਜੀਟੀ), ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਐਸਆਰਐਚ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਆਫ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 18 ਅੰਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਨ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ।

ਹੁਣ, IPL 2026 ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਮੈਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਮਈ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਮੈਚ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਦਾ ਜੇਤੂ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।

ਪਲੇਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1: 26 ਮਈ - ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ

ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ: 27 ਮਈ - ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼, ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2: 29 ਮਈ - ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਉਪ ਜੇਤੂ ਬਨਾਮ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਜੇਤੂ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ: 31 ਮਈ - ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਦਾ ਜੇਤੂ ਬਨਾਮ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਜੇਤੂ

