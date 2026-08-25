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36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਝਗੜੇ 'ਚ ਅੰਪਾਇਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Mumbai cricketer Omprakash Lalita Pasi arrested after 36 years
36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 1:43 PM IST

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ਠਾਣੇ (ਮੁੰਬਈ): ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਠਾਣੇ ਦੇ ਮੀਰਾ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਗਭਗ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਲਿਤਾ ਪਾਸੀ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। 1990 ਵਿੱਚ, ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੋਰੀਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਊਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅੰਪਾਇਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।

ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੰਪਾਇਰ 'ਤੇ ਕੱਡਿਆ ਸੀ ਗੁੱਸਾ

ਕ੍ਰਿਕਟਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬੋਰੀਵਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ।" ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਆਊਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ।"

ਬੋਰੀਵਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਟਿਕਾਣੇ : ਪੁਲਿਸ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੀਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

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SPORTS
ATTACKING UMPIRE WITH A BAT
CRICKETER ARRESTED
ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
CRICKETER ARRESTED AFTER 36 YEARS

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