KKR ਬਨਾਮ LSG: ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ
ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
Published : April 10, 2026 at 9:44 AM IST
ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 15ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। 182 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਖਨਊ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 128 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 54 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
𝐖𝐇𝐀𝐓. 𝐀. 𝐊𝐍𝐎𝐂𝐊 🤯— IndianPremierLeague (@IPL) April 9, 2026
Mukul Choudhary was absolutely brilliant in Kolkata 👏
He pulls off a famous heist for @LucknowIPL 🔥🔥
Scorecard ▶️ https://t.co/ov5gAlAtPH #TATAIPL | #KhelBindaas | #KKRvLSG pic.twitter.com/CXo53CQmLf
ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ
ਜਦੋਂ ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੁਲ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ, 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇਸ਼ ਨਾਲ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਕੁਲ ਨੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਵੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੁਕੁਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 2 ਚੌਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ।
Another day, another #TATAIPL thriller 🤩@LucknowIPL get over the line in a last-ball finish, courtesy of Mukul Choudhary's heroics 🫡— IndianPremierLeague (@IPL) April 9, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/ov5gAlAtPH #KhelBindaas | #KKRvLSG pic.twitter.com/VLthHCB8Cm
ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੁਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।
Pressure? What pressure? 🤷♂️— IndianPremierLeague (@IPL) April 9, 2026
🎥 🗣️ It's all about belief and rising to the occasion for Mukul Choudhary 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/ov5gAlAtPH #TATAIPL | #KhelBindaas | #KKRvLSG | @LucknowIPL pic.twitter.com/M2Y1F9x3ym
ਨਰਾਇਣ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਸਪਿਨਰ - ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਏ - ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 182 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
Mapped to perfection 😎— IndianPremierLeague (@IPL) April 9, 2026
Mukul Choudhary's night to remember 👏👏
Relive his knock ▶️ https://t.co/BBfJfN7tYX #TATAIPL | #KhelBindaas | #KKRvLSG | @LucknowIPL pic.twitter.com/fStyb8UNlG
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਖਨਊ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 181 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਰਹਾਣੇ ਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਦੌੜਾਂ, ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦੌੜਾਂ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਪਾਵੇਲ ਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਲਖਨਊ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਦਿਗਵੇਸ਼ ਰਾਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ। ਸ਼ਮੀ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਠੀ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝੁੰਝੁਨੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਐਲਐਸਜੀ ਨੇ ₹2.6 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਉਸੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।