KKR ਬਨਾਮ LSG: ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ

ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 10, 2026 at 9:44 AM IST

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 15ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। 182 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਖਨਊ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 128 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 54 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੁਲ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ, 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇਸ਼ ਨਾਲ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਕੁਲ ਨੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਵੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੁਕੁਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 7 ​​ਛੱਕੇ ਅਤੇ 2 ਚੌਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ।

ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੁਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।

ਨਰਾਇਣ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਸਪਿਨਰ - ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਏ - ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 182 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਖਨਊ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 181 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਰਹਾਣੇ ਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਦੌੜਾਂ, ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦੌੜਾਂ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਪਾਵੇਲ ਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਲਖਨਊ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਦਿਗਵੇਸ਼ ਰਾਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ। ਸ਼ਮੀ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਠੀ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝੁੰਝੁਨੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਐਲਐਸਜੀ ਨੇ ₹2.6 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਉਸੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।

