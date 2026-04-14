ਸੀਐਸਕੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਮਨ, ਧੋਨੀ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ...

ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਜ਼ੀਵਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

SAKSHI DHONI VISITS SHIRDI
ਧੋਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ (Etv Bharat)
Published : April 14, 2026 at 3:13 PM IST

Sakshi Dhoni visits Shirdi: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਜ਼ੀਵਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਵਾ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਗੋਰਖ ਗਾਡਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫਸਰ ਭੀਮਰਾਜ ਦਰਾਡੇ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਪਕ ਗੋਂਡਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਕਸ਼ੀ ਧੋਨੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾਮਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਸਥਾਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਕਸ਼ੀ ਧੋਨੀ ਮੰਦਿਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 7 ​​ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਡੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

SAKSHI DHONI VISITS SHIRDI
ਧੋਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ (Etv Bharat)

ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

SAKSHI DHONI VISITS SHIRDI
ਧੋਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ (Etv Bharat)

ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਧੋਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਗੋਰਖ ਗਾਡਿਲਕਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਪਕ ਗੋਂਡਕਰ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਰਡੀ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

ਕੀ ਧੋਨੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ?

44 ਸਾਲਾ ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸੀਐਸਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

SAKSHI DHONI VISITS SHIRDI
ਧੋਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ (Etv Bharat)

ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਨੀ ਅੱਜ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਐਸਕੇ) ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ।

