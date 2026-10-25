ਕੀ 2027 ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ? RCB ’ਤੇ ਧੋਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ...
ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਨੇ ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 25, 2026 at 2:17 PM IST
MS Dhoni on RCB : ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
MS DHONI TALKING ABOUT RCB TEAM & THEIR PERFORMANCES. 🥹❤️ (PTI). - Dhoni said "RCB have done really really well, they have performed really well in last couple years". https://t.co/nvOqdjZaJ7— Tanuj (@ImTanujSingh) October 25, 2026
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਧੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਸੀਐਸਕੇ ਨੂੰ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ?
ਈਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ, ਧੋਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਸਕੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ, ਧੋਨੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਆਰਸੀਬੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।"
MS DHONI ON HIS COMEBACK IN IPL 2027. 💛🥹 (ANI). - Can't wait for Thala Dhoni's return..!!! 🦁 https://t.co/YIOuohC3Sy— Tanuj (@ImTanujSingh) October 25, 2026
ਧੋਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।
"ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ
ਕੀ ਧੋਨੀ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ ?
ਧੋਨੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਧੋਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਡਾਕਟਰ ਬਾਬੂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫਿੱਟ ਹਾਂ।"
ਧੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧੋਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਆਈਪੀਐਲ ਕਪਤਾਨ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧੋਨੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ। ਉਹ ਸੱਟ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਚੇਨਈ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2024 ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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