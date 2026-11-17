ਧੋਨੀ ਨੇ IPL ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
MS Dhoni ਨੇ IPL 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : November 17, 2026 at 3:28 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 3:38 PM IST
MS Dhoni Retirement: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ MS Dhoni ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ IPL 2027 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਸੀਐਸਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ'
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਰੂਪਾ ਗੁਰੂਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਰੂਪਾ ਗੁਰੂਨਾਥ ਦੇ ਪਿਤਾ ਐਨ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਐਸਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੀਐਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।
endrum thala 💛 #ForOurThala https://t.co/VRmPKS2yEe— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
'ਚੇਨਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦਾ ਘਰ ਰਹੇਗਾ'
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅਣਗਿਣਤ ਜਿੱਤਾਂ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ - ਐਮਐਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ 'ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼' ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੱਕ, 'ਥਲਾ' ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦਾ ਘਰ ਰਹੇਗਾ।"
"𝐓𝐫𝐮𝐬𝐭 𝐢𝐬 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞." https://t.co/LA97JA5s9W— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 42 ਸਾਲਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਧੋਨੀ ਨੇ ਸੀਐਸਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ 2010, 2011, 2018, 2021 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ 212 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 128 ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਸਕੇ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧੋਨੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।