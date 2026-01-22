ETV Bharat / sports

ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।

MS DHONI ON RCB FANS
ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 22, 2026 at 1:44 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਪਤਾਨ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਕੂਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਧੋਨੀ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਧੋਨੀ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।

3 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਕੀਤੀ।

ਧੋਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਧੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਐਸਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ (ਆਰਸੀਬੀ) ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

"ਆਰਸੀਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ"

ਧੋਨੀ, ਜਿਸਨੇ ਸੀਐਸਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟਰਾਫੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ, ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ। ਧੋਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਧੋਨੀ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 42 ਸਾਲਾ ਧੋਨੀ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਐਸਕੇ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ 19ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਧੋਨੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਨੀ ਹੁਣ ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਲਈ ਸੀਐਸਕੇ ਦੀ ਟੀਮ

ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ, ਐਮ.ਐਸ. ਧੋਨੀ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਡੀਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਘੋਸ਼, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਗੋਪਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਅਕੀਲ ਹੋਸੀਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਰਾਜ ਖਾਨ, ਕਰਾਤੀ ਵੀਰ, ਕਰਾਤੀ ਖਾਨ, ਕਰਾਤੀ ਵੀਰ। ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ, ਜੈਕ ਫੌਲਕਸ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

