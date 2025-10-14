ETV Bharat / sports

ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼, ਜਾਣੋ ਨਾਮ

ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।

MOST 5 WICKET IN WOMENS ODI WC
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 9:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 14 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ 13ਵਾਂ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ 9.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

MOST 5 WICKET IN WOMENS ODI WC
ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ (IANS)

ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ

ਲਿਨ ਫੁੱਲਸਟਨ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲਿਨ ਫੁੱਲਸਟਨ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਨੇ 1982 ਅਤੇ 1988 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 39 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

MOST 5 WICKET IN WOMENS ODI WC
ਅਨਿਆ ਸ਼ਰਬਸੋਲ (AFP)

ਅਨਿਆ ਸ਼ਰਬਸੋਲ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਨਿਆ ਸ਼ਰਬਸੋਲ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2009 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

MOST 5 WICKET IN WOMENS ODI WC
ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ (IANS)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਈਆਂ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਸੋਫੀ ਏਕਲਸਟੋਨ, ​​ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਨੀਤੂ ਡੇਵਿਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੈੱਗ-ਬ੍ਰੇਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੈਕਲੀਨ ਲਾਰਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਰਫਨਮੌਲਾ ਲੌਰਾ ਮਾਰਸ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਿੱਲ ਸਮਿਥ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮੱਧਮ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੰਨਾਹ ਰੋ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਚੈਰੀ-ਐਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜੈਨੀਫਰ ਟਰਨਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

TAGGED:

MOST FIVE WICKET HAULS IN WORLD CUP
ICC WOMENS ODI WORLD CUP 2025
WOMENS ODI WORLD CUP
MOST FIVE WICKET HAULS IN ODI
MOST 5 WICKET IN WOMENS ODI WC

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਦਰਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ? ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ

Dhanteras 2025: ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ!

ਕੀ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ? ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਪੀ

ਆਖਿਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.