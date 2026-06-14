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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਪਲ, ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਾਣੋ ਫੀਫਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

Morocco Palying 11: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਮੋਰੱਕੋ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ।

Morocco Palying 11
ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 6:19 PM IST

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Morocco Palying 11: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਰੁੱਧ 1-1 ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਲ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਰੋਕੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੇ ਮੋਰੋਕੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

Morocco Palying 11
ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। (AP)

ਮੋਰੱਕੋ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ

ਗੋਲਕੀਪਰ ਯਾਸੀਨ ਬੋਨੋ ਦਾ ਜਨਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਫੈਂਡਰ ਅਸ਼ਰਫ ਹਕੀਮੀ ਅਤੇ ਚਾਦੀ ਰਿਆਦ ਦਾ ਜਨਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਪਾਲਮਾ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ-ਬੈਕ ਈਸਾ ਡਿਓਪ ਦਾ ਜਨਮ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਟੂਲੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ-ਬੈਕ ਨੌਸਰ ਮਜ਼ਰੌਈ ਦਾ ਜਨਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੀਡਰਡੋਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਅਯੂਬ ਬੋਆਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੇਨਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਲ ਐਲ ਐਨੌਈ ਦਾ ਜਨਮ ਨੈਨਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਾਲ ਅਲ ਖਾਨੌਸ ਅਤੇ ਚੈਮਸੇਦੀਨ ਤਲਬੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੋਲੇਨਬੀਕ ਅਤੇ ਸੈਂਬਰੇਵਿਲ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਇਸਮਾਈਲ ਸਬਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਪੇਨ ਦੇ ਟੈਰਾਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਸਮੀਰ ਐਲ ਮੌਰਾਬੇਟ ਦਾ ਜਨਮ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Morocco Palying 11
ਮੋਰੱਕੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ (AP)

ਮੋਰੱਕੋ ਬਨਾਮ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖਤਮ

ਮੋਰੱਕੋ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 21ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਬਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਮੂਵ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ 32ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਜੂਨੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕੋਰ 1-1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਬੋਨੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਐਲੀਸਨ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 27 ਸ਼ਾਟ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

ਮੋਰੋਕੋ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਮੈਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਮਿਆਮੀ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ। ਮੋਰੋਕੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਕਸਬਰੋ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ।

Morocco Palying 11
ਮੋਰੱਕੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ (AP)

ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਫੀਫਾ ਨਿਯਮ

ਫੀਫਾ ਨਿਯਮ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਮੋਰੋਕੋ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੋਰੱਕੋ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਰੱਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

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MOROCCO PALYING 11 AGAINST BRAZIL
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