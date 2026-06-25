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FIFA 2026: ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਹੈਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 'ਚ ਬਣਾਈ ਥਾਂ

ਮੋਰੋਕੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ 32 ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮੋਂਟੇਰੀ ਜਾਵੇਗਾ।

Morocco Overcome Haiti
ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈਤੀ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 1:29 PM IST

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ਅਟਲਾਂਟਾ: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਆਪਣੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਈ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਤੀ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਰੋਕੋ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੈਤੀ ਨੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ, ਯਾਸੀਨ ਬੋਨੋ ਦੇ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਗੋਲ ਅਤੇ ਵਿਲਸਨ ਇਸੀਡੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ।

ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਮਾਹੌਲ

ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਤੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਰੋਕੋ ਨੂੰ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। 10ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜੋਸੁਏ ਕੈਸੀਮੀਰ ਅਤੇ ਜੀਨ-ਕੇਵਿਨ ਡੁਵਰਨੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਨੀ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਬੈਕਹੀਲ ਸ਼ਾਟ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੇਂਦ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਯਾਸੀਨ ਬੋਨੋ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ 1974 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਗੋਲ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਤੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੂਮਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ।

ਅਸ਼ਰਫ ਹਕੀਮੀ ਅਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਸਬਰੀ (ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ) ਨੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਸ਼ਾਟ ਨੇ ਮੋਰੱਕੋ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਸੌਫੀਅਨ ਰਹੀਮੀ ਲਗਭਗ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗਾਸਿਮ ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

ਹੈਤੀ ਦੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਹੌਂਸਲੇ

ਪਰ ਗੋਲ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੋਰੋਕੋ ਹੁਣ ਮੋਂਟੇਰੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ 32 ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1974 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਸ ਗ੍ਰੇਨੇਡੀਅਰਜ਼ (ਹੈਤੀ ਦੀ ਟੀਮ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਤੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਡੋਲ ਰਹੇ, ਟੀਮ ਦੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਇਸੀਡੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।" ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈਤੀ ਦਾ ਗੋਲ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੀਨ-ਕੇਵਿਨ ਡੁਵਰਨੇ ਬਾਈ-ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੈਨੀ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਾਸ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੀਮੀ ਮੋਰੋਕੋ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਰੀਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹਕੀਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।"

ਇਸੀਡੋਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਘਾਤਕ ਸ਼ਾਟ

ਹਕੀਮੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜੌਨੀ ਪਲਾਸਿਡ ਬਿਲਾਲ ਅਲ ਖਾਨੌਸ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਕੀਮੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੀਡੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਢਿੱਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਗੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ। ਹਕੀਮੀ ਅਤੇ ਕੋਚ ਮੁਹੰਮਦ ਓਹਾਬੀ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਪਰ 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਯਾਬਾਰੀ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਹਕੀਮੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬਦਲਵਾਂ ਨੇ ਮੋਰੋਕੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ

ਰਹੀਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਇੱਕ ਹੈਤੀਆਈ ਡਿਫੈਂਡਰ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਡਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹੈਤੀਆਈ ਬਾਈ-ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਗੇਂਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਾਸੀਨ ਲਈ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।

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ਮੋਰੋਕੋ ਬਨਾਮ ਜਾਪਾਨ
MOROCCO BEAT HAITI

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