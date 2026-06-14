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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਮੋਰਕੋ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਮ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਕੋ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ, ਪਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ।

Morocco made history
ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਮ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 5:05 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੋਰਕੋ ਨੇ ਮੇਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ 1-1 ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲੈਵਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਕੀਪਰ ਯਾਸੀਨ ਬੋਨੋ ਦਾ ਜਨਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਫੈਂਡਰ ਅਸ਼ਰਫ ਹਕੀਮੀ ਅਤੇ ਚਾਦੀ ਰਿਆਦ ਦਾ ਜਨਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਪਾਲਮਾ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ-ਬੈਕ ਈਸਾ ਡਿਓਪ ਦਾ ਜਨਮ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਟੂਲੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ-ਬੈਕ ਨੌਸਰ ਮਜ਼ਰੌਈ ਦਾ ਜਨਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੀਡਰਡੋਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ

ਮਿਡਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾਈ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੇਨਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਅਯੂਬ ਬੋਆਦੀ ਨੇ ਨੈਨਸੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਨੀਲ ਐਲ ਅਯਨੌਈ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ। ਬਿਲਾਲ ਅਲ ਖਾਨੌਸ ਅਤੇ ਚੈਮਸਡੀਨ ਤਲਬੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੋਲੇਨਬੀਕ ਅਤੇ ਸੈਂਬਰੇਵਿਲ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਇਸਮਾਈਲ ਸਬਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਪੇਨ ਦੇ ਟੈਰਾਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਸਮੀਰ ਐਲ ਮੌਰਾਬੇਟ ਦਾ ਜਨਮ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮੋਰਕੋ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 21ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਬਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਮੂਵ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ 32ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਜੂਨੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੋਰ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਕੋ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਬੋਨੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਐਲੀਸਨ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 27 ਸ਼ਾਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੀ।

21 ਮੈਚਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਜੇਤੂ ਲੜੀ ਨੂੰ 21 ਮੈਚਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1934 ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜਿੱਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਮਿਆਮੀ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਮੋਰਕੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ ਫੌਕਸਬਰੋ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ।

ਫੀਫਾ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੋਰਕੋ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਕੋ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਰਕੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

MOROCCO VS BRAZIL
ਮੋਰੋਕੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਡਰਾਅ
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