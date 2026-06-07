ਤੇਲੰਗਾਨਾ T20 ਲੀਗ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਤਿਲਕ 'ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ?
Siraj-Tilak in TG20 Auction: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟੀ20 ਲੀਗ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : June 7, 2026 at 5:25 PM IST
TG20 ਨਿਲਾਮੀ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟੀ-20 ਲੀਗ (TG20) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ, 7 ਜੂਨ) ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਅੱਠ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੀਂਹ'
ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਨੇ ₹3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਰੰਗਲ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ₹1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਟੀ-20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 21 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਰਾਜ ਭਰ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 32 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।'
ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਸਿਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚਸੀਏ) ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਜੀ20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਉਸ਼ੋਦਯਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਟੀਮ ਲਈ ₹7.5 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ "ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼" ਰੱਖਿਆ।
8 ਟੀਮਾਂ: 1. ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ 2. ਪ੍ਰਣਵ ਰੰਗਾਰੇਡੀ ਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ 3. ਵਾਰੰਗਲ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ 4. ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ 5. ਅਨੁਰਾਗ ਨਾਲਗੋਂਡਾ ਨਾਈਟਸ 6. ਕਰੀਮਨਗਰ ਡਾਇਮੰਡਸ 7. ਪਲਾਮਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ 8. ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੇਸ। ਹਰ ਟੀਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਕੋਲ ₹6 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ
ਇੱਕ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹6 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹5.4 ਮਿਲੀਅਨ) ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹5.4 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹5.4 ਮਿਲੀਅਨ)। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਕਨ, ਏ+, ਏ, ਬੀ, ਸੀ1, ਅਤੇ ਸੀ2 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ₹5 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹5 ਮਿਲੀਅਨ), ₹4 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹3 ਮਿਲੀਅਨ), ₹2 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹1 ਮਿਲੀਅਨ), ਅਤੇ ₹75,000 (ਲਗਭਗ ₹75,000) ਹੈ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ 70 ਜਾਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਈਕਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।