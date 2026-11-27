ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜੀ, 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਿਆ
IND vs NZ: ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ 2020 ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਲੇਇੰਗ- 11 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : November 27, 2026 at 6:52 PM IST
Mohammed Siraj Dropped: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ 2020 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜੀ ਦੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ (ਪਲੇਇੰਗ XI) ਦਾ ਹਿੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸ ਨਹੀਂ ਸਨ।
No Siraj in the XI again! 👀 Our #ExtraaaInnings panel isn't mincing words about his omission. Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/MGpL4RReX6— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 26, 2026
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ
ਸਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ WTC ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਡਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਗਜ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਸੁਨੀਲ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹਰਸ਼ਾ ਭੋਗਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। 32 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ SENA (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਰਾਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ
ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 48 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 29 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 144 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ 8 ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 5 ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
Hard to believe as one of India's premier fast bowler Mohammed Siraj is dropped again. Siraj should be one of the first names considered in India's overseas Test bowling attack, alongside Bumrah. Interestingly, bowling coach Morne Morkel himself called Siraj a world-class bowler and said he was bowling well.— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 26, 2026
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਸਤਾ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਪਿਨ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ (ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਮੌਜੂਦਾ WTC ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼:
- ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ: 11 ਮੈਚ, 43 ਵਿਕਟਾਂ
- ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ: 9 ਮੈਚ, 34 ਵਿਕਟਾਂ
- ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ: 11 ਮੈਚ, 33 ਵਿਕਟਾਂ
- ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ: 6 ਮੈਚ, 24 ਵਿਕਟਾਂ
- ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ: 5 ਮੈਚ, 21 ਵਿਕਟਾਂ
ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 246 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਟੌਮ ਬਲੰਡਲ 53 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ 36 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਡੇਵੋਨ ਕੋਨਵੇ 31 ਦੌੜਾਂ, ਟੌਮ ਲੇਥਮ 59 ਦੌੜਾਂ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ 16 ਦੌੜਾਂ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ 0 ਅਤੇ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ 31 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਦਕਿ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ- ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
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