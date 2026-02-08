ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ... ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : February 8, 2026 at 12:24 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਇਆ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ
ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂਗਾ।" ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟੀ-20 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।
This is a beautiful video! 💖👏— Khan (@ccricket713) February 8, 2026
Mohammed Siraj said 🗣️ “I received Surya's call yesterday, he told me ‘Miyan, pack your bags and join the squad’. I told Surya bhai don’t play with me, because I thought he’s joking. It was my dream to play the T20 World Cup at home”.
ਰੱਬ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ
ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਟੀ-20 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।" ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੂਰਿਆ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ
ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੋਚ, ਐਡਰੀਅਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।' ਫਿਰ, ਅਚਾਨਕ, ਸੂਰਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਸੂਰਿਆ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ।' ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
USA fought well, but India got off to a perfect start to their title defense! 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) February 7, 2026
👉 9th consecutive win in the ICC Men's T20 WC
👉 Lowest total defended in T20Is at Wankhede
ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਬ ਮਹਾਨ ਹੈ।"
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਮਲ
ਅਚਾਨਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। "ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।"
ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ "ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਉਹੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਵਿਕਟ-ਟੂ-ਵਿਕਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।"
Back in T20Is after 19 months and straight among the wickets! 😍— Star Sports (@StarSportsIndia) February 7, 2026
Welcome back, #MohammedSiraj 👏🔥
ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਸ਼ਾਂਤ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ
ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਉਹ ਵਿਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਤਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।"
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫੋਕਸ
ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
Perfect start to #TeamIndia's campaign 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) February 7, 2026
Step 1 completed in the mission to Repeat & Defeat History! ✅
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ।" ਸਿਰਾਜ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ਤਿਆਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਮਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇ।