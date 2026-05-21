ਕੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ IPL ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਐਂਟਰੀ ? ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ
ਬੈਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : May 21, 2026 at 2:49 PM IST
Mohammad Amir UK Citizenship: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਰਗਿਸ ਖਾਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
ਕੀ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ?
ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਈਪੀਐਲ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੀਗਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਲੇਅਰ' ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ 2024 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 36 ਟੈਸਟ, 61 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 62 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ।
ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ?
2008 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਜ਼ਹਰ ਮਹਿਮੂਦ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ' ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2012 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡਿਆ।
ਆਮਿਰ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮਿਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਮਿਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਮਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਲਾ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।