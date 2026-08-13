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AUS vs BAN: ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ

Mitchell Starc Test Wickets: ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰੰਗਨਾ ਹੇਰਾਥ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।

Mitchell Starc Test Wickets
ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 7:48 PM IST

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Mitchell Starc Test Wickets: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰੰਗਨਾ ਹੇਰਾਥ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਮਾਰਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਕਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 434 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੇਰਾਥ ਦੇ 433 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।

ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼

  • 434 - ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
  • 433 - ਰੰਗਨਾ ਹੇਰਾਥ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ)
  • 414 - ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)
  • 362 - ਡੈਨੀਅਲ ਵਿਟੋਰੀ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ)
  • 355 - ਚਮਿੰਡਾ ਵਾਸ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ)
  • 348 - ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ (ਭਾਰਤ)

ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ

ਆਪਣੀ 434ਵੀਂ ਟੈਸਟ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ 1978 ਤੋਂ 1994 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 131 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 434 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 106ਵੇਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

ਸਿਖਰਲੇ 10 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਡੇਲ ਸਟੇਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 439 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਟਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ 434 ਵਿਕਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੇਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਛੇ ਹੋਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਟਾਰਕ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਦਾ ਕਰੀਅਰ

ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਯਾਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ - ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ODI ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ODI ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ; ਉਸਨੇ 130 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ 23.58 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 247 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ T20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਨ ਸੀ। ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਡਾਰਵਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ 198 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 71 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 30 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 55 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਇਬਾਦੋਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 96 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ।

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ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ
SUCCESSFUL LEFT ARM BOWLER IN TEST

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