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ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਮਨੂ ਭਾਕਰ

ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਪਾਲ ਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

MANU BHAKER MISSED JASPAL RANA
ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮਨੂ ਭਾਕਰ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 8:21 PM IST

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ਨਾਗੋਆ: ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਕੋਚ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਈ। ਇਹ ਪਲ ਮਨੂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਪਵਨ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਵੁਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।" ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਚ ਰਾਣਾ ਦਾ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

24 ਸਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁ-ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ (flag-bearer) ਹੋਵੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਮਨੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਪਾਲੇਮਬਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2018 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਯਾਦ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਦੀ ਉਸੇ ਸਲਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਮਿਜ਼ੁਹੋ ਪਾਰਕ ਐਥਲੈਟਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਇਕਲੌਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਜਿਸ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਇੱਕੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਮਨੂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਤੌਲ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।

TAGGED:

MANU BHAKER MISSED JASPAL RANA
ASIAN GAMES OPENING CEREMONY
ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮਨੂ ਭਾਕਰ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ
MANU BHAKER MISSED JASPAL RANA

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