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Asian Games: ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ

ਭਾਰਤੀ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 49 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ASIAN GAMES 2026
ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 4:28 PM IST

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Asian Games 2026: ਭਾਰਤੀ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੀਰਾਬਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਜਿਸਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤਗਮਾ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 49 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ASIAN GAMES 2026
ਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ (IANS)

ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ

ਕਰਨਮ ਮੱਲੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ 1998 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਤਗਮੇ ਲਈ ਪੋਡੀਅਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 28 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਨੂ ਨੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਪੋਡੀਅਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ (2023 ਅਤੇ 2014) ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ।

ASIAN GAMES 2026
ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ (IANS)

ਚਾਨੂ ਦਾ ਪੋਡੀਅਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੇ ਸਨੈਚ ਵਿੱਚ 88 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਵਿੱਚ 111 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੱਲ 198 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰੀ ਸੋਂਗ ਗਮ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ, ਕੁੱਲ 215 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (94 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 121 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੂਲੁਕ ਡਾਇਨਾ ਟਰੀ ਵਿਜਯਾਨਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 191 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ASIAN GAMES 2026
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਮੈਡਲ ਟੇਲੀ (Asian Games Website)

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 11 ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 72 ਅਤੇ 61 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 107 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

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MIRABAI CHANU WINS SILVER
MEDAL FOR INDIA IN WEIGHTLIFTING
ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੀ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ
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