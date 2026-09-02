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ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2024 ਲਈ ਤੇਨਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਤੇਨਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ENZING NORGAY NATIONAL AWARDS
ਤੇਨਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ (@airnewsalerts)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2026 at 9:44 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 2024 ਤੇਨਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੈਂਚਰ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 8,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਜਮ, ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬਲਜੀਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲਾ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ 'ਲੈਂਡ-ਬੇਸਡ ਐਡਵੈਂਚਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਕਲਜ਼ਾਂਗ ਰਿਗਜ਼ਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਗਜ਼ਿਨ ਪੂਰਕ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਪਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ।

ਚੌਂਤਾਲੀ ਸਾਲਾ ਰਿਗਜ਼ਿਨ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਲਹੋਤਸੇ (8,516 ਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਅੰਨਪੂਰਨਾ (8,091 ਮੀਟਰ) ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੈਰਾ-ਤੈਰਾਕ ਰਿਮੋ ਸਾਹਾ (36) ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਰਾ-ਤੈਰਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 48 ਸੋਨ, 37 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 17 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਓਪਨ-ਵਾਟਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ITBP) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਮੋਲੀ ਨੂੰ 'ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ₹15 ਲੱਖ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।

TAGGED:

ਤੇਨਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰਗੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਅਵਾਰਡ
MOUNTAINEER BALJEET KAUR
YOUTH AFFAIRS AND SPORTS MINISTRY
ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
TENZING NORGAY NATIONAL AWARDS

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