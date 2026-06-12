FIFA 2026: ਸਹਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

FIFA 2026: ਸਹਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਜੂਲੀਅਨ ਕੁਇਨੋਨੇਸ ਅਤੇ ਰਾਉਲ ਜਿਮੇਨੇਜ਼ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ।
Published : June 12, 2026 at 3:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ 9 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਵੀਰਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਸਵੇਰੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਜ਼ਟੇਕਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਜੂਲੀਅਨ ਕੁਇਨੋਨੇਸ ਅਤੇ ਰਾਉਲ ਜਿਮੇਨੇਜ਼ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 2026 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80,824 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੁਇਨੋਨੇਸ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਮੇਨੇਜ਼ ਨੇ 66ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਡਰ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਜਿਮੇਨੇਜ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਜੇਰੇਡ ਬੋਰਗੇਟੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਜੇਵੀਅਰ "ਚਿਚਾਰਿਤੋ" ਹਰਨਾਨਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਛੇ ਗੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
'ਕੋਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ'
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕੋਚ ਜੇਵੀਅਰ ਐਗੁਏਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1986 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
'ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ'
ਜੇਵੀਅਰ ਅਗੁਏਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ, ਉਹ 3-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲਾ ਖੇਡੇ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'
'20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ'
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਫੇਫੇਲੋ ਸਿਥੋਲ ਅਤੇ ਥੈਂਬਾ ਜਵਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਸੀਜ਼ਰ ਮੋਂਟੇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜਰੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਲਈ ਪੁਨਰਜਨਮ ਦਾ ਪਲ
ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਟੀਮ ਮੁੜ ਉੱਭਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਵਾਰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਕੁਆਟਰਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਡਾਲਜਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ। ਅਗੁਏਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ (ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਤਣਾ), ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
#FIFAWorldCup2026: Mexico Fans Erupt in Celebration After 2-0 World Cup Opening Win Over South Africa#SouthAfricaVsMexico #FIFA #Football #SportsNews— ETV Bharat (@ETVBharatEng) June 12, 2026
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'ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ'
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਚ ਹਿਊਗੋ ਬਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇਖਿਆ,ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ। (ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ)।