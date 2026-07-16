'ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ...': ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 'ਤੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : July 16, 2026 at 3:37 PM IST
ਅਟਲਾਂਟਾ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉੱਤੇ 2-1 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ"
ਮੈਸੀ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ... ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ।"
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰੈਫਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਡ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ
ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਂਥਨੀ ਗੋਰਡਨ ਨੇ 55ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਲੀਡ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ 85ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਲੌਟਾਰੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ।