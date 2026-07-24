ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਅਤੇ ਲਵਲੀਨਾ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤਿਰੰਗਾ
ਭਾਰਤ 2030 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 17 ਖੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : July 24, 2026 at 1:26 PM IST
ਗਲਾਸਗੋ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ): 23ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੈਮਿਲਾ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਰੁਕਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਓਵੀਓ ਹਾਈਡਰੋ ਵਿਖੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦਿਵਸ (10 ਮਾਰਚ, 2025) 'ਤੇ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਡੋਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ। 2026 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਐਥਲੀਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 13,000-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਨਡੋਰ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ, ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਏ।
Glasgow, Scotland: Members of the Indian contingent marched into the stadium during the Opening Ceremony of the Commonwealth Games 2026. pic.twitter.com/nFEtqOyWYT— ANI (@ANI) July 23, 2026
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ; ਗ੍ਰੈਮੀ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਗਾਇਕ-ਗੀਤਕਾਰ ਕੇਟੀ ਟਨਸਟਲ ਅਤੇ ਟੌਮ ਵਾਕਰ ਨੇ ਨੀਨਾ ਨੇਸਬਿਟ, ਕੈਲਮ ਬੀਟੀ, ਨਾਥਨ ਇਵਾਨਸ, ਸੇਂਟ ਪੀਐਚਐਨਐਕਸ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ-ਸੇਲਟਿਕ ਜੋੜੀ ਵਾਲਟੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਸੂਟ ਪਹਿਨੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੇਜ਼ਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਅਤੇ ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ - ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਬਰੂਨੇਈ ਦਾਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅੱਠ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੈਰਾ-ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 123 ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਾਸਗੋ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ - 2026 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ - ਬਹੁ-ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 74 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਐਥਲੀਟ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 10 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, 215 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਖੇਡਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੈਰਾ-ਈਵੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ; ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸਗੋ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। 2014 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ - ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ £160 ਮਿਲੀਅਨ (ਬਰਮਿੰਘਮ 2022 ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ) ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ।
Heartfelt best wishes to the Indian athletes participating in the Commonwealth #Glasgow2026 Games.— Amit Shah (@AmitShah) July 24, 2026
Your skill, dedication, and tireless efforts will undoubtedly turn the upcoming Games into a showcase of India's stellar sporting prowess on the world stage, making every Indian… pic.twitter.com/65kNHv71bN
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਸੋਨ ਸਮੇਤ 61 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਤਗਮੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਹਾਕੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਭਾਰਤ 2030 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 17 ਖੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।