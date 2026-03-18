ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗੋਇਤ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਪੰਘਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਪੱਕੀ

ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗੋਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ (PTI)
By PTI

Published : March 18, 2026 at 11:35 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: "ਸਵੈ-ਸ਼ੱਕ" ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗੋਇਤ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਪੰਘਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਐਂਟੀਮ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਮ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ; 6-2 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 'ਪਤਝੜ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤ' ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਐਂਟੀਮ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ 53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਂਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ। ਮੈਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਐਂਟੀਮ ਨੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਟ 'ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਂਟੀਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 21 ਸਾਲਾ ਐਂਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਹਾ। ਅੰਤਿਮ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼-ਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਸਕੋਰ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੇਕਡਾਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ 6-2 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨੌਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਐਂਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਟ 'ਤੇ ਪਿੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਟੀਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟ 'ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ।

25 ਸਾਲਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਚ ਕੁਲਦੀਪ ਮਲਿਕ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ 53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।"

ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।"

ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 6 ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਨੀਲਮ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ 'ਸੁਪਲੈਕਸ ਥ੍ਰੋ' - ਸ਼ਿਵਾਨੀ 'ਤੇ 7-3 ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।

ਹੋਰ ਭਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸੀ ਅਹਲਾਵਤ (62 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਭਾਨਵਾਲਾ (57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ। 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ 62 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਸ਼ਿਕਾ (55 ਕਿਲੋ), ਨੇਹਾ ਸਾਂਗਵਾਨ (59 ਕਿਲੋ), ਮੋਨਿਕਾ (65 ਕਿਲੋ), ਮਾਨਸੀ ਲਾਥੇਰ (68 ਕਿਲੋ), ਹਰਸ਼ਿਤਾ (72 ​​ਕਿਲੋ), ਅਤੇ ਕਾਜਲ (76 ਕਿਲੋ) ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਸ਼ (57 ਕਿਲੋ), ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ (61 ਕਿਲੋ), ਸੁਜੀਤ ਕਾਲਕਲ (65 ਕਿਲੋ), ਅਭਿਮਨਿਊ (70 ਕਿਲੋ), ਜੈਦੀਪ (74 ਕਿਲੋ), ਸੰਦੀਪ ਮਾਨ (79 ਕਿਲੋ), ਮੁਕੁਲ ਦਹੀਆ (86 ਕਿਲੋ), ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ (92 ਕਿਲੋ), ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ 95 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (95 ਕਿਲੋ) ਨੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ।

