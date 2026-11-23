MCC ਨੇ ਭਾਰਤ- ਪਾਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
MCC on no handshakes: ਮੈਰੀਲੇਬੋਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ (MCC) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Published : November 23, 2026 at 4:09 PM IST
MCC on no handshakes: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ (Handshakes) ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਾਈਜਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ handshakes ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੈਂਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਟਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਜਾਂ ਮੈਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ 'ਸਪਿਰਟ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ' ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪਰ ICC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
MCC 'ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੈਰੀਲੇਬੋਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ (MCC) ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MCC 'ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' (Spirit of Cricket) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
VIDEO | Sharjah: Fraser Stewart, Marylebone Cricket Club's (MCC) Head of Cricket, on Sunday said geopolitical situations are beyond his authority to comment on when asked about the no-handshake policy in place during India-Pakistan cricket matches. “There are certain instances that transcend cricket and come from a level that's above my station to talk about geopolitical situations. What we can control is that, on the field, the players respect each other, they respect the umpires, the authority of the umpires and the game,” he said on the sidelines of the DP World ILT20, with the league partnering with the MCC to celebrate the “Spirit of Cricket” at the tournament. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026
ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ 'ਹੈੱਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ' ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਟੀਵਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਈ.ਐਲ.ਟੀ.20 (ILT20) ਲੀਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 'ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ' ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੀਵਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ MCC ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ- ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
MCC ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ MCC ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।"
MCC ਕੀ ਹੈ?
ਮੈਰੀਲੇਬੋਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਹੈ। 1787 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਕਲੱਬ 'ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ' (Laws of Cricket) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਾਰਡਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
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