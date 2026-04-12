IPL 2026: ਲਖਨਊ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋ ਮੈਚ (LSG ਬਨਾਮ GT ਅਤੇ MI ਬਨਾਮ RCB) ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
Published : April 12, 2026 at 2:41 PM IST
LSG vs GT IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 19ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (12 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (GT) ਏਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। LSG ਦੀ IPL 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਰ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 27 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅੰਕ, ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
'ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਲ ਲੈਅ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2022 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
LSG ਬਨਾਮ GT: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ GT ਨੂੰ LSG ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
LSG ਬਨਾਮ GT 2026:
ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ 12 ਖਿਡਾਰੀ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਆਯੂਸ਼ ਬਦੋਨੀ, ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਮਨੀਮਾਰਨ ਸਿਧਾਰਥ, ਅਵੇਸ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਦ, ਯਾਵਸ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਦ, ਪ੍ਰਿੰਸ।
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।
ਐਲਐਸਜੀ ਬਨਾਮ ਜੀਟੀ 2026: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮ
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਗੀਸਾਨ, ਰਾਵੀਸਾਨ, ਰਾਵੀਸਾਨ, ਜੈਸੀਸਵਾਰਾ, ਜੈਸੀਨਬਾ ਯਾਦਵ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਲਿਊਕ ਵੁੱਡ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਅਨੁਜ ਰਾਵਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਖਜਰੋਲੀਆ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਐੱਮ.
ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ: ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ), ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਥਿਊ ਬਰੇਟਜ਼ਕੇ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਅਕਸ਼ਤ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਅਰਸ਼ਿਨ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਆਯੂਸ਼ ਬਦੋਨੀ, ਅਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਅਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਸ਼ਮੀ, ਸ਼ਮੀ, ਸ਼ਮੀ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼। ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਐਨਰਿਕ ਨੌਰਟਜੇ, ਨਮਨ ਤਿਵਾਰੀ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ।