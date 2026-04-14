ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਫੀਫਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਫੀਫਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਘਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
Published : April 14, 2026 at 6:11 PM IST
Football Team Bus Attack: ਐਤਵਾਰ (12 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਘਾਨਾ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਘਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਮੈਚ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
20 ਸਾਲਾ ਬੇਰੇਕੁਮ ਚੇਲਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਫਰਿੰਪੋਂਗ ਦੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੇਰੇਕੁਮ ਚੇਲਸੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਰੇਬੋਈ ਤੋਂ ਬੇਰੇਕੁਮ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
🚨 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦: Ghanaian forward Dominic Frimpong has tragically died following an armed attack. 😢🇬🇭 pic.twitter.com/osVFsjXWvR— KING OF GOALS (@KingUnited100) April 13, 2026
ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਫਰਿੰਪੋਂਗ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
ਫੀਫਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਫੀਫਾ ਮੁਖੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੇਰੇਕੁਮ ਚੇਲਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਡੋਮਿਨਿਕ ਫਰਿੰਪੋਂਗ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਘਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਮੈਚ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
❤️ A message of condolence from FIFA President Gianni Infantino following the tragic passing of Dominic Frimpong. 🕯️ pic.twitter.com/90qMgNnc4j— 🇬🇭 Ghana Football Association (@ghanafaofficial) April 14, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫੀਫਾ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਬੇਰੇਕੁਮ ਚੇਲਸੀ ਐਫਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।"
ਅਫਰੀਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੈਟਰਿਸ ਮੋਟਸੇਪੇ ਨੇ ਵੀ ਫਰਿੰਪੋਂਗ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।