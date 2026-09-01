ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਮਾਰਸ਼-ਹੈੱਡ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ ਬਾਹਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 1, 2026 at 5:37 PM IST
Australia ODI Squad: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਥੀ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
The young guns hold their spots in the Aussie men's ODI squad to take on Zimbabwe and South Africa, but there's a key omission too: https://t.co/uEsR8VkbhV pic.twitter.com/P9vOUuOGeQ— cricket.com.au (@cricketcomau) August 31, 2026
ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜੋਏਲ ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਓਲੀ ਪੀਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੌਰਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਦੌਰਾ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਰਜ ਬੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਿਚ (ਮਾਰਸ਼), ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ (ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ) ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।"
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ
ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ (ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ), ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ, ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ, ਜੋਏਲ ਡੇਵਿਸ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਪੈਂਸਰ ਜੌਹਨਸਨ, ਓਲੀਵਰ ਪੀਕ, ਮੈਥਿਊ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਬਿਲੀ ਸਟੈਨਲੇਕ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ (ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ), ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ: 15 ਸਤੰਬਰ, ਹਰਾਰੇ
- ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ: 18 ਸਤੰਬਰ, ਹਰਾਰੇ
- ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ: 20 ਸਤੰਬਰ, ਹਰਾਰੇ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ: 24 ਸਤੰਬਰ, ਡਰਬਨ
- ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ: 27 ਸਤੰਬਰ, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ
- ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ: 30 ਸਤੰਬਰ, ਪੋਟਚੇਫਸਟ੍ਰੂਮ
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