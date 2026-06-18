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ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ 413ਵਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ।

MANPREET SINGH MOST CAPPED PLAYER
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 8:00 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਡਫੀਲਡ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ 413ਵਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦਿਲੀਪ ਟਿਰਕੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਿਰਕੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ 412 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟਰਡਮ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਰੁੱਧ FIH ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 2025/26 ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਮੇਕਰ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਮਾਣ, ਇੱਕ ਅਣਥੱਕ ਮਿਡਫੀਲਡਰ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।

2011 ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟੁੱਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 413 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਲ-ਟਾਈਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਜੌਨ-ਜੌਨ ਡੋਮੇਨ (481), ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਟਿਊਨ ਡੀ ਨੂਇਜਰ (453), ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਡੀ ਓਕੇਂਡੇਨ (451), ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬੈਰੀ ਮਿਡਲਟਨ (432) ਹਨ।

ਟਿਰਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 400 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਿੱਗਜਾਂ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ (410) ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜੇਰੋਇਨ ਡੈਲਮੀ (401) ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

33 ਸਾਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਜਗਤ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਰਗਰਮ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2012 ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ, 2017 ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪਾਂ, ਕਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਾਂ, ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ 2020 ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ 2024 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਮਿਡਫੀਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

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