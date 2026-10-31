29 ਸਾਲਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਭਾਨਵਾਲਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਮਨੀਸ਼ਾ ਭਾਨਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣੀ।
Published : October 31, 2026 at 1:58 PM IST
ਅਸਤਾਨਾ (ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ): 29 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਭਾਨਵਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਤਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ 2010 ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 66 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਹੈ।
ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਪਸੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 59 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 0-6 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਬੀਗੈਲ ਨੇਟੇ ਨੂੰ 8-6 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਥਾ ਝੁਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਟ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ।
India’s First Woman Wrestling World Champion! 🇮🇳🥇 Manisha Bhanwala makes a stunning comeback from 0-6 to defeat USA’s Abigail Nette 8-6 in the 59kg final, becoming the first Indian woman to win gold at the World Wrestling Championships. #Cheer4Bharat https://t.co/ypP1HmCjYz— Dept of Sports, Govt of India (@IndiaSports) October 30, 2026
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮਨੀਸ਼ਾ ਭਾਨਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਹੈ।"
My warm congratulations to Manisha Bhanwala. Your remarkable achievement of becoming the first Indian woman to win Gold at the World Wrestling Championships has brought immense pride and glory to the nation.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 31, 2026
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਭਾਨਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "0-6 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ! ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੜਾਕੂ ਹੋ, ਮਨੀਸ਼ਾ! ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਧਾਈਆਂ!"
ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਊਰਗਾਰਡ ਨੂੰ 6-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਬੋਲੋਰਤੁਆ ਖੁਰੇਲਖੁ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ
ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇ 59 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨ, ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਜਲ ਢੋਚਕ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਸਿਰੋਹੀ ਨੇ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।
Creating history on the global stage! We are immensely proud of TOPS core athlete Manisha Bhanwala for becoming the first Indian woman to clinch the Gold Medal at the 2026 Senior World Wrestling Championships in Astana, Kazakhstan (Women's 59 kg category). Her extraordinary grit and historic triumph have made our nation proud! #ManishaBhanwala #GoldMedal #WorldWrestlingChampionships— SAI Media (@Media_SAI) October 30, 2026
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ
ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਲਮ ਸਿਰੋਹੀ (50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ ਕਾਜਲ ਢੋਚਕ (76 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਾਸ਼
ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਾਸ਼। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 97 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 61 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 86 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 125 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਗਮੇ
ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ (4 ਤਗਮੇ)
ਸੋਨਾ (1): ਮਨੀਸ਼ਾ ਭਾਨਵਾਲਾ (59 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
ਚਾਂਦੀ (2): ਕਾਜਲ ਢੋਚਕ, ਨੀਲਮ ਸਿਰੋਹੀ
ਕਾਂਸੀ (1): ਤਨੂ ਸ਼ਰਮਾ (72 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)