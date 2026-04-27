ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

BIG RULE CHANGE IN BADMINTON
ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 27, 2026 at 1:39 PM IST

New Scoring System In Badminton: ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (BWF) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਮੈਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 21 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੇਮ (best-of-three) ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। BWF ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਹੌਰਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ 3x15 ਸਕੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ 3x21 ਅੰਕ ਫਾਰਮੈਟ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਚ 21 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੇਮਾਂ (best-of-three) ਵਜੋਂ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

BWF ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ, ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਪਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

BWF ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਨਯਿੰਗ ਪਟਾਮਾ ਲੀਸਾਵਦਤ੍ਰਕੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਲੀਸਾਵਦਤ੍ਰਕੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "3x15 ਸਕੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਖੇਡ ਦਾ ਹੁਨਰ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ।"

