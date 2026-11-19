WTC ਅੰਕ ਸਾਰਣੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ; ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਖੋਹਿਆ
SA vs BAN Test: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : November 19, 2026 at 7:46 PM IST
WTC Points Table: ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 400 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 557 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 157 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 168 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 12 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
A complete team performance sees South Africa wrap up a win in the first #WTC27 Test against Bangladesh 👏 📝: https://t.co/K8rqkMzlEx https://t.co/8wNWDrB0X4— ICC (@ICC) November 19, 2026
ਰਬਾਡਾ ਚੁਣੇ ਗਏ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ'
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 120 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੌਹੀਦ ਹਿਰਦੋਏ ਨੇ ਵੀ 137 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਨੇ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 72 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ' ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 8 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 2 ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (Proteas) ਦੀ ਅੰਕ ਫੀਸਦ ਹੁਣ 75 ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਸ ਨੇ 6 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਜਿੱਤਾਂ, 1 ਹਾਰ ਅਤੇ 1 ਡਰਾਅ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੀ ਅੰਕ ਫੀਸਦ 72 ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੀਜੇ, ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮਾਰਕਸ ਐਕਰਮੈਨ ਚੌਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਾਰਕਸ ਐਕਰਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 157 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੌੜ ਬਣਾਏ (ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ) ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੌਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਡਡਲੀ ਨੋਰਸ, ਐਂਡਰਿਊ ਹਡਸਨ ਅਤੇ ਡੈਰਿਲ ਕੁਲਿਨਨ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਮੈਚ 'ਚ 150 ਪਲੱਸ ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਡੱਕ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼:
0 ਅਤੇ 231 – ਡਡਲੀ ਨੋਰਸ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ 1935
163 ਅਤੇ 0 – ਐਂਡਰਿਊ ਹਡਸਨ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਬ੍ਰਿਜਟਾਊਨ 1992
168 ਅਤੇ 0 – ਡੈਰਿਲ ਕੁਲਿਨਨ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਕੇਪ ਟਾਊਨ 1999
157 ਅਤੇ 0 – ਮਾਰਕਸ ਐਕਰਮੈਨ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ 2026
ਟੈਂਬਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਤਾਨ ਟੈਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 16 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਿੰਡਸੇ ਹੈਸੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 16 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ 16 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਾਂ:
14 ਮੈਚ, ਟੈਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ)
13 ਮੈਚ, ਲਿੰਡਸੇ ਹੈਸੇਟ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
11 ਮੈਚ, ਬਿਲ ਵੁੱਡਫੁੱਲ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
11 ਮੈਚ, ਸਟੀਵ ਵਾ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
11 ਮੈਚ, ਰਿਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
11 ਮੈਚ, ਬੈਨ ਸਟੋਕਸ (ਇੰਗਲੈਂਡ)
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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