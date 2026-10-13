ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਪੰਤ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 13, 2026 at 3:42 PM IST
BCCI Updated India A Squad: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜ ਟੀ-20, ਪੰਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਏ' ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
🚨 News 🚨 Rishabh Pant has been ruled out of the first two India A matches against New Zealand A. Kumar Kushagra has been named as his replacement in the squad. More Details ▶️ https://t.co/GlNfm5b5or #NZAvINDA— BCCI (@BCCI) October 12, 2026
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਸਾਲਾ ਪੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਕਨ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ 1 ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਨ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ
ਹੁਣ, ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਡੀਆ ਏ ਦੇ ਰੈੱਡ-ਬਾਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 113 ਅਤੇ 46 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਏ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ 1 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ, ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਮੈਚ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 24 ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਿੰਕਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 7 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿੰਕਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਟੀ-20 ਲੜੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਆ ਏ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਟੀਮ
ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਲੋਕੇਸ਼ ਰਾਹੁਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਸ਼ੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਯਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਸਟਰ