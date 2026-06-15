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FIFA World Cup Broadcast: ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁ ਵੈਂਕਟੇਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ZEE5 ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ZEE5 ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

FIFA WORLD CUP BROADCAST
ਸੁ ਵੈਂਕਟੇਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ZEE5 ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 8:27 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਦੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁ ਵੈਂਕਟੇਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ZEE5 ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁ. ਵੈਂਕਟੇਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ZEE5 ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (11 ਜੂਨ) ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਹਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ 'ਡਿਵਾਈਸ ਸੀਮਾ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, " #FIFAWorldCup2026 ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ #ZEE5 ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 'ਡਿਵਾਈਸ ਸੀਮਾ' ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ @JoshiPralhad ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 48 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ' ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ZEE5 ਐਪ 'ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ZEE5 ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਾਹਕੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖਾਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 799 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,699 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ 799 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ 1,699 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਲਈ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ZEE5 ਨੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀਮਾਵਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਉਠਾਈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁ. ਵੈਂਕਟੇਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ZEE5 ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

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ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁ ਵੈਂਕਟੇਸਨ
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