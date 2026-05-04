ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਓਪਨ 2026: ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

Madrid Open 2026: ਸਿਨਰ ਨੇ 2026 ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਓਪਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੂੰ 6-1, 6-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 4, 2026 at 5:00 PM IST

Madrid Open 2026: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਨੇ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੂੰ 6-1, 6-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਨਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਈਵੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਸਿਨਰ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ 1000 ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, 24 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪੈਰਿਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਲਜ਼, ਮਿਆਮੀ, ਮੋਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੀ ਗੁਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਇਤਾਲਵੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 28 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 58 ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 47 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਸਿਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ 1000 ਖਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਟਾਲੀਅਨ ਓਪਨ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ, 24 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 'ਕਰੀਅਰ ਗੋਲਡਨ ਮਾਸਟਰਜ਼' ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਕਰੀਅਰ ਗੋਲਡਨ ਮਾਸਟਰਜ਼' ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

