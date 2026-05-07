ETV Bharat / sports

IPL 2026: ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ RCB ਨਾਲ, ਜਾਣੋ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

IPL 2026 ਵਿੱਚ RCB ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਖਨਊ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

LUCKNOW VS RCB IPL 2026
IPL 2026 ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ RCB ਨਾਲ,ਜਾਣੋ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 50ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਏਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਐਸਜੀ ਅਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਐਲਐਸਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ

ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ) ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਟੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਐਲਐਸਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 10 ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਅੰਕ ਹਨ।

'9 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਜੀਟੀ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮੈਚ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਮ ਅੰਕ ਸੂਚੀ 'ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 9 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਲਐਸਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਐਲਐਸਜੀ ਬਨਾਮ ਆਰਸੀਬੀ:

ਹੈਡ-ਟੂ-ਹੈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਐਲਐਸਜੀ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਐਲਐਸਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੇ ਗਏ 7 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ: ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਨੁਵਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰਾ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿਕਲ, ਜਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰੁਣਾਲ ਪਾਂਡਿਆ, ਰਸਿਖ ਡਾਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੌਰਡਨ ਕਾਕਸ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਲਾਇਰ, ਸਵਪਨਿਲ ਸਿੰਘ, ਜੈਕਬ ਡੱਫੀ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਮੰਗੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਸਾਤਵਿਕ ਦੇਸਵਾਲ, ਵਿੱਕੀ ਓਸਟਵਾਲ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ।

ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ: ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ), ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਅਕਸ਼ਤ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਅਰਸ਼ਿਨ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਵਾਨਿੰਦੂ ਹਸਰੰਗਾ, ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਐਮ ਸਿਧਾਰਥ, ਦਿਗਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਐਨਰਿਚ ਨੋਰਟਜੇ, ਨਮਨ ਤਿਵਾੜੀ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ।

TAGGED:

IPL 2026
LSG VS RCB
ਲਖਨਊ ਬਨਾਮ ਆਰਸੀਬੀ
IPL 2026 TODAY MATCH
LUCKNOW VS RCB IPL 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.