ਲਖਨਊ ਨੇ ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਮਾਤ, 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ
LSG ਨੇ CSK ਦੇ ਖਿਲਾਫ 188 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ 16.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : May 16, 2026 at 9:43 AM IST
LSG vs CSK IPL 2026: ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਦੀਆਂ 38 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 90 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਏਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਟੀ-20 ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ 71 ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਦੇ ਅਜੇਤੂ 32 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 187/5 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ ਨੇ 135 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'CSK ਦੀਆਂ ਪਲੇਆਫ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ'
ਮਾਰਸ਼ ਨੇ 236.84 ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਨੌਂ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਸ਼, ਇੰਗਲਿਸ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ LSG ਨੂੰ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ CSK ਦੀਆਂ ਪਲੇਆਫ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਹੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਮਾਰਸ਼ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਟ ਨਾਨ-ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਛੂਹਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੇਂਦ ਸਟੰਪਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਸ਼ 90 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
From 47% to 28.4%... #CSK stumble in the Race to Playoffs owing to a power-packed performance from #LSG!
'ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ'
ਇਹ ਮੈਚ ਕੰਬੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 2.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੇਨਈ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 187 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਖਨਊ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
LSG ਬਨਾਮ CSK: ਸਕੋਰਕਾਰਡ
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 187/5 (ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ 71, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨਾਬਾਦ 32; ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ 3-26, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ 1-41)
ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ 16.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 188/3 (ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ 90, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ 36; ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ 1-24, ਸਪੈਂਸਰ ਜੌਨਸਨ 1-39)