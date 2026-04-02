LSG ਦੀ ਹਾਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਨਕਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਲਖਨਊ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਨਕਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : April 2, 2026 at 4:13 PM IST
Sanjiv Goenka Rishabh Pant Video: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ 17 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਐਸਜੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਜਸਟਿਨ ਲੈਂਗਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਨਕਾ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਐਲਐਸਜੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇਨਕਾ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
🚨SANJIV GOENKA CLASH WITH RISHABH PANT🚨— Sam (@Cricsam01) April 2, 2026
- Just look at Rishabh Pant’s face when Goenka questioned him just minutes after LSG’s loss to DC.🙄
This is not good for the IPL. This is not good for any Indian player.🤯
What’s your view on that?🤔pic.twitter.com/rLgylUsPsx
ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਐਲਐਸਜੀ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 142 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 70 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਕਪਤਾਨ ਪੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਤ ਨੇ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਦੌੜਾਂ ਨ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 140 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਦੇ ਹੋ... ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।" ਲਖਨਊ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਵਾਧੂ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ।
🚨MOHAMMED SHAMI HAS BACKED SANJIV GOENKA IN HIS CLASH WITH KL RAHUL🚨— Sam (@Cricsam01) April 1, 2026
Shami Said🎙️- His expectations are justified as he invests heavily in the team. He added demanding performance is normal, and the criticism & memes around the issue are unfair.🤯pic.twitter.com/3DHMQTGoyG
ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਐਸਜੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
LSG ਬਨਾਮ DC IPL 2026 ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LSG ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗਤੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। LSG ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨ-ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਐਂਡ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀ ਡਰਾਈਵ ਮਾਰੀ ਅਤੇ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।
ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (28 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 35) ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ (25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 36) ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਟਿਕ ਕਰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਨਊ ਦੀ ਪਾਰੀ 18.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 141 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
जुनून या दबाव? संजीव गोयनका विवाद 🚨— ममता ट्राबल (@Mamtasulaniya) April 2, 2026
प्रीति ज़िंटा? हार में भी अपनी टीम का साथ देती हैं।
नीता अंबानी? हौसला बढ़ाने वाली एक अचूक शख्सियत।
शाहरुख खान? हर उतार-चढ़ाव में अपने खिलाड़ियों का साथ देते हैं।
काव्या मारन? भावुक ज़रूर हैं, लेकिन हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करती हैं।
और फिर… pic.twitter.com/28OoMbH1AD
ਟੀਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, LSG ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਡਕ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ 26/4 'ਤੇ ਢਹਿ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਚ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 70 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 17.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।