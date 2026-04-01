LSG vs DC IPL 2026: ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
LSG vs DC IPL 2026: ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਏਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : April 1, 2026 at 7:26 PM IST
IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) 2026 ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ ਅੱਜ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਏਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਐਲਐਸਜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਈਪੀਐਲ 2025) ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੁੰਝ ਗਈ; ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਖਨਊ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ 14 ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ।
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਐਲਐਸਜੀ
ਐਲਐਸਜੀ ਕੋਲ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ, ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਐਨਰਿਚ ਨੌਰਟਜੇ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲਾ ਹੈ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਅਤੇ ਪਾਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਿਖਰਲਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ, ਲੁੰਗੀ ਐਨਗਿਡੀ ਅਤੇ ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
LSG ਬਨਾਮ DC ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 7 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ; ਦਿੱਲੀ 4 ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਖਨਊ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
LSG ਬਨਾਮ DC: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ
- LSG ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ: 209
- LSG ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ: 159
- DC ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ: 211
- DC ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ: 143
ਐਲਐਸਜੀ ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ: ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ਤ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਅਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਮਾਨਿਹਰ ਖਾਨ, ਅਨਰਿਚ ਖਾਨ, ਅਨਰਿਚ ਖਾਨ ਦਿਗਵੇਸ਼ ਰਾਠੀ, ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਨਮਨ ਤਿਵਾਰੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਵਨਿੰਦੂ ਹਸਾਰੰਗਾ, ਆਯੂਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਅਰਸ਼ੀਨ ਕੁਲਕਰਨੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼: ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਜੈ ਮੰਡਲ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ, ਕਰੁਣ ਨਾਇਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮਾਧਵ ਤਿਵਾਰੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਤ੍ਰਿਜਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਜਾਨਪੁਰ, ਟੀ. ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਔਕਿਬ ਨਬੀ, ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਲੁੰਗੀ ਨਗੀਡੀ, ਸਾਹਿਲ ਪਾਰੇਖ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਅਤੇ ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ।