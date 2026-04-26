ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ LSG ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ KKR ਨਾਲ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
IPL 2026: ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।
Published : April 26, 2026 at 6:03 PM IST
LSG vs KKR IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 38ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਲਖਨਊ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਸਿਰਫ਼ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੱਤ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
'ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਮੈਚ ਹਾਰ'
ਇਹ ਮੈਚ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਐਲਐਸਜੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਖਨਊ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਮੈਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲਖਨਊ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
A Sunday night showdown you simply can’t look away from! ⚔️🔥@LucknowIPL and @KKRiders step onto the battlefield with one mission... claim the all-important 2 points. 🎯#TATAIPL 2026 👉 #LSGvKKR | SUN, 26 APR, 6:30PM pic.twitter.com/4kkZ1Tt4tf— Star Sports (@StarSportsIndia) April 26, 2026
'ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਸ਼ਾਜਨਕ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਟੀਮ, 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼, ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ ਦੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
LSG ਬਨਾਮ KKR: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
- ਕੁੱਲ ਮੈਚ – 7
- ਲਖਨਊ ਜਿੱਤਿਆ – 5
- ਕੇਕੇਆਰ ਜਿੱਤਿਆ – 2
ਐਲਐਸਜੀ ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ:
ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ : ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ), ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਅਕਸ਼ਤ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਅਰਸ਼ੀਨ ਕੁਲੀਨ, ਅਵਦੁਸ਼ਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੁਸ਼ਮਾਨ ਬਦਨ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਐੱਮ. ਸਿਧਾਰਥ, ਦਿਗਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਐਨਰਿਕ ਨੌਰਟਜੇ, ਨਮਨ ਤਿਵਾਰੀ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼: ਅਜਿੰਕਯ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਫਿੰਕਤੀ ਮਾਮੇਨਿਆ, ਫੀਨਕਤੀ ਮਾਮੇਨਿਆ, ਟੀ. ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਤੇਜਸਵੀ ਦਹੀਆ, ਸਾਰਥਕ ਰੰਜਨ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੋਲੰਕੀ, ਦਕਸ਼ ਕਾਮਰਾ।