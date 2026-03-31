LSG ਅਤੇ DC ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਭਿਆਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਏ ਸੁਝਾਅ

ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

LSG and DC players practice
LSG ਅਤੇ DC ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਦੋਸਤਾਨਾ (Photo Credit: Media cell)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 10:05 AM IST

ਲਖਨਊ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 (IPL) ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। LSG ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਏਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਰ ਸਪਿਨਰ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਭਰਤ ਅਰੁਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਲਾਂਸ ਕਲੂਜ਼ਨਰ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਅਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੈੱਟ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

LSG ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਨ ਲੈਂਗਰ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਭਰਤ ਅਰੁਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਲਾਂਸ ਕਲੂਜ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਟੀਮ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਲਖਨਊ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

LSG ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਖ

ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪਿਨਰਾਂ, ਅਕਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ LSG ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, DC ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। KL ਰਾਹੁਲ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਨ।

