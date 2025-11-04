ETV Bharat / sports

ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵੇਟ ਕੈਟੇਗਰੀ

ਸਟਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੂੰ 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

WORLD WEIGHTLIFTING DAY
MIRABAI CHANU (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 4, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੂੰ 2028 ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਭਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (IWF) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੇ 49 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਪੈਰਿਸ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ।

ਚਾਨੂ ਨੇ 2020 ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ 49 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ 2028 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

IWF ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ

"IWF ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, IOC ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 12 ਈਵੈਂਟਾਂ (ਛੇ ਪੁਰਸ਼, ਛੇ ਔਰਤਾਂ) ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, IWF ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਓਲੰਪਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਬਾਡੀਵੇਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਲੰਪਿਕ ਬਾਡੀਵੇਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ IWF ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 16 ਬਾਡੀਵੇਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਹਰੇਕ ਲਿੰਗ ਲਈ ਅੱਠ) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,"।

ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

ਪੁਰਸ਼: 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 85 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 95 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 110 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, +110 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਔਰਤਾਂ: 53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 61 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 69 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 77 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 86 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, +86 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਮੀਰਾਬਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

31 ਸਾਲਾ ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਭਾਰ ਵਰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। 2024 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਨੈਚ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ 199 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 1999 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

