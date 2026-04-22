ਤੀਜੇ T20 ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਟੀ20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Published : April 22, 2026 at 6:32 PM IST
INDW vs SAW Live Streaming: ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੀ-20I ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਦੇ ਵਾਂਡਰਰਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ'
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਟੀ-20I ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ।
New Day. New Venue. New Challenge 💪— BCCI Women (@BCCIWomen) April 22, 2026
All in for the MATCH DAY at the Wanderers Stadium 🏟️#TeamIndia | #SAvIND pic.twitter.com/IdBQ2l7zYM
'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ'
ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 157 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 147 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
INDW ਬਨਾਮ SAW ਤੀਜਾ T20I ਮੈਚ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੇਰਵੇ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ T20I ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ 3 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ IPL ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ Jio Hotstar 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
INDW ਬਨਾਮ SAW: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਰਗ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈੱਡੀ, ਸ਼੍ਰੇਅੰਕਾ ਪਾਟਿਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਫੂਹ, ਸ਼ਹਿਰਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਰਮਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਲੀ ਕਾਸ਼ਵੀ ਗੌਤਮ, ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ: ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ (ਕਪਤਾਨ), ਸੁਨੇ ਲੁਅਸ, ਤਾਜਮਿਨ ਬ੍ਰਿਟਸ, ਐਨੇਰੀ ਡੇਰਕਸਨ, ਐਨੇਕੇ ਬੋਸ਼, ਕਲੋਏ ਟਰਾਇਓਨ, ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ, ਸਿਨਾਲੋ ਜਾਫਟਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਯਾਬੋੰਗਾ ਖਾਕਾ, ਤੁਮੀ ਸੇਖੁਖੁਨੇ, ਨੋਨਕੁਲੁਲੇਕੋ ਹੱਬਾਬੋਲਾ, ਅਯੇਬੋਲਕੋ, ਟੇਬਲੀਬੋਲਾਨੇ, ਮਾਚੇਕੇ, ਏਲੀਸ-ਮਾਰੀ ਮਾਰਕਸ।