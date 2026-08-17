ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ BWF ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : August 17, 2026 at 2:59 PM IST
BWF Championships Live Streaming: ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।
17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ BWF ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2009 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ 1983 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਦੁਕੋਣ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
The dream. The pressure. The moment. The title. 🏆— BWF (@bwfmedia) August 16, 2026
Hear what becoming world champion means to 🇹🇭 Ratchanok Intanon, 🇯🇵 Nozomi Okuhara and 🇮🇳 Pusarla V. Sindhu. ❤️🏸#BWFWorldChampionships pic.twitter.com/9H1jpYMyEj
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2011 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ BWF ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 11 ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ BWF ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਦਿੱਗਜ ਝਾਂਗ ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ-ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਤੂ ਹੈ।
BWF ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 64 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 64 ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਡਬਲਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 48 ਜੋੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ, ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਸ਼ੈੱਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 10 ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ।
Who's next in line for the men's singles world title? ✨#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/Exf7MCaogW— BWF (@bwfmedia) August 16, 2026
ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ
- ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼: ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ, ਆਯੁਸ਼ ਸ਼ੈੱਟੀ
- ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼: ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ, ਉੱਨਤੀ ਹੁੱਡਾ
- ਪੁਰਸ਼ ਡਬਲਜ਼: ਸਾਤਵਿਕਸਾਈਰਾਜ ਰੰਕੀਰੈੱਡੀ/ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਹਰੀਹਰਨ ਅਮਸਾਕਾਰੁਨਨ/ਐਮਆਰ ਅਰਜੁਨ
- ਮਹਿਲਾ ਡਬਲਜ਼: ਟ੍ਰੇਸਾ ਜੌਲੀ/ਗਾਇਤਰੀ ਗੋਪੀਚੰਦ ਪੁਲੇਲਾ, ਕਵੀਪ੍ਰਿਆ ਸੇਲਵਮ/ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘੀ
- ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼: ਧਰੁਵ ਕਪਿਲਾ/ਤਨੀਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸਟੋ, ਰੋਹਨ ਕਪੂਰ/ਰੁਥਵਿਕਾ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਗੱਡੇ
ਬੀਡਬਲਯੂਐਫ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ
ਬੀਡਬਲਯੂਐਫ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 17 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਪੋਰਟਸ18 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜੀਓਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਬੀਡਬਲਯੂਐਫ ਟੀਵੀ, ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਡਾਟ ਕਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
BWF ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਲਈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
17 ਅਗਸਤ: ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ (ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ) ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ
18 ਅਗਸਤ: ਪਹਿਲਾ/ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ
19 ਅਗਸਤ: ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ
20 ਅਗਸਤ: 16 ਦਾ ਦੌਰ (ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲ) ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ
21 ਅਗਸਤ: ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ
22 ਅਗਸਤ: ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ
23 ਅਗਸਤ: ਫਾਈਨਲ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ
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